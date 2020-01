F1, Lewis Hamilton verso la conferma in Mercedes? Sfuma il sogno della Ferrari: tutti gli scenari per il 2021

Negli ultimi mesi si è parlato tantissimo del corteggiamento attuato dalla Ferrari nei confronti di Lewis Hamilton, il Cavallino Rampante ha espresso la propria ammirazione nei confronti del sei volte Campione del Mondo che ha ricambiato con parole di elogio nei confronti del team italiano. Il sogno della Scuderia di Maranello sarebbe quello di portare il britannico in rosso, si è parlato di un possibile approdo nel 2021 anche perché l’attuale pilota della Mercedes è in scadenza di contratto ma le possibilità di una reale trattativa sembrano essere davvero molto poche. Lewis Hamilton è dunque lontanissimo dalla possibilità di affiancare Charles Leclerc tra poco più di un anno? Secondo alcuni addetti ai lavori, come riporta it.motorsport.com, l’attuale detentore del titolo iridato avrebbe già definito un prolungamento di contratto con le Frecce d’Argento per il 2021-2022.

Il 35enne proseguirebbe così la sua avventura con la casa tedesca che al momento non ha ancora ufficializzato la sua presenza nel Circus ma la fuga dalla massima categoria automobilistica sembra davvero improbabile per un team che ha dominato l’era ibrida (sei titoli costruttori e altrettanti piloti). Ci dovrebbe essere anche la conferma del team principal Toto Wolff e ci sarebbe più serenità in azienda perché gli investimenti richiesti dal settore F1, a fronte degli enormi vantaggi economici garantiti, sono davvero molto ridotti. Si dovrebbe attendere, invece, per conoscere il nome del secondo pilota: anche Valtteri Bottas è in scadenza di contratto e potrebbe giocarsi il posto con George Russell.

Foto: Lapresse