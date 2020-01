F1, Mattia Binotto ammette: “Politica importante nel Circus, sorpreso per l’impegno richiesto!”

La Ferrari si prepara per un nuovo Mondiale di F1 che si spera sia quello del ritorno al successo. L’iride manca dal 2007 sotto l’insegna del Cavallino Rampante, riferendoci al campionato vinto dal finlandese Kimi Raikkonen.

Sono trascorsi 13 anni da quel giorno a Interlagos e di cambiamenti ve ne sono stati tanti e la Rossa ha bisogno di ritrovare una sua chiara identità. L’era dei motori ibridi è stata segnata indiscutibilmente dalla Mercedes: i titoli vinti in maniera ininterrotta dal 2014 al 2019 dalle Frecce d’Argento parlano chiaro. Il Cavallino si augura dunque di interrompere questa egemonia.

Un dominio frutto non solo delle abilità tecniche degli ingegneri e dei piloti, in particolare del britannico Lewis Hamilton, ma anche dal punto di vista politico. In buona sostanza, a Brackley hanno sempre saputo muoversi sia sul fronte strettamente agonistico che su quello decisionale. Nella stanza dei bottoni l’impegno richiesto non è stato poco, specie in fatto di regolamenti in prospettiva 2021, l’annata della “rivoluzione”. Aspetti che ha sottolineato il Team Principal della Ferrari Mattia Binotto, in un’intervista concessa a Ferrari Magazine: “In questa F1 il confronto non è solo tecnico e sportivo ma anche politico. Non sono ammesse distrazioni e non basta progettare una monoposto competitiva e veloce, ma è necessario anche essere attenti su quest’altro fronte”, ha ammesso Binotto.

Una Rossa dunque che dovrà farsi trovar pronta anche da questo punto di vista? La domanda è quantomai retorica…

Foto: LaPresse