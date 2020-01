F1, Max Verstappen: “Siamo nella giusta direzione, possiamo puntare al titolo”

“Se possiamo lottare davvero per il Mondiale di Formula Uno nella prossima stagione? Credo di sì, siamo nella giusta direzione”. Parole e musica di Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, che ha chiuso la sua stagione con il vento in poppa, vuole davvero giocarsi le proprie carte nella prossima annata che, senza mezzi termini, sarà da dentro o fuori per il team di Milton Keynes. Se, come sogna il classe 1997, potrà davvero proporre una vettura pronta a lottare con le Mercedes, aumenteranno le chance di permanenza del giovane talento anche in ottica 2021, altrimenti sarebbe quasi inevitabile la separazione verso altri lidi.

Come riportato da motorsport.com, quindi, Max Verstappen ha rilasciato parole importanti. “Non ho dubbi che saremo pronti a competere – prosegue – Ora si tratta solo di capire quanto possiamo portare avanti lo sviluppo per il prossimo anno. Più o meno lo sappiamo e spero che sia sufficiente”.

Il vincitore del Gran Premio del Brasile analizza la sua situazione del campionato venturo nel suo complesso. “L’anno prossimo, comunque, non vivremo cambiamenti reali nei regolamenti, quindi ci si può basare su quello che abbiamo visto in questa annata. Inoltre sono convinto che la Honda potrà trovare giovamento in questo secondo anno con noi- Abbiamo migliorato enormemente le prestazioni del motore. Credo che sappiamo dove dobbiamo ancora migliorare ma la vettura è già progredita notevolmente”.

Come detto in precedenza la competitività della sua Red Bull sarà decisiva per valutare come si svilupperà il suo futuro in ottica 2021. “Sappiamo che dobbiamo essere competitivi sin dall’inizio se vogliamo lottare per il campionato. Nel 2019 la mia costanza complessiva è stata buona, penso che come squadra abbiamo fatto un buon lavoro. La maggior parte delle volte siamo riusciti a massimizzare il risultato, e questa era l’unica cosa che potevamo fare soprattutto all’inizio dell’anno quando non potevamo lottare per la vittoria. Adesso siamo ancora in scia alla Ferrari nonostante siamo più lenti di loro, ma siamo riusciti a superarli grazie ad una strategia migliore. Se continueremo così nel 2020 potremo essere ancora più competitivi”.

