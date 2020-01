F1, McLaren annuncia la data di presentazione: il 13 febbraio la MCL35 si svelerà

E’ il 13 febbraio la data scelta dalla McLaren per presentare la nuova monoposto che prenderà parte al Mondiale 2020 di F1, a partire da Melbourne (Australia) il 15 marzo. Attraverso un post sui canali social il team di Woking ha reso noto il giorno in cui saranno tolti i veli dalla MCL35 nel quartier generale della scuderia britannica. Un annuncio “obbligato” perché a rivelare con eccessivo anticipo tale scadenza è stato il pilota Lando Norris che, durante una diretta live su Youtube, si è lasciato scappare qualcosa di troppo. “Ho sentito che la presentazione sarà il 13 febbraio, Zak (Brown) mi ha detto che sarà il 13…“, un estratto delle parole di Lando.

Okay, here's the serious stuff.

13.02.2020

McLaren Technology Centre

Keep an eye on our social channels to find out how you could be in the audience. pic.twitter.com/ptRf85SkXz

— McLaren (@McLarenF1) January 13, 2020