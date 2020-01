F1, Mondiale 2020: tutti i cambiamenti e le grandi novità. Ritorna la bandiera a scacchi, confermati i fornitori

In seguito alla riunione parigina del Consiglio mondiale della FIA sono state ratificate alcune variazioni che riguardano il regolamento di F1 per la stagione ventura. In verità, le modifiche previste per il 2020 sono minime, dal momento che la grande rivoluzione è in programma per il 2021, però alcune di queste sono comunque piuttosto interessanti. Di seguito la lista dei cambiamenti.

Il restauro della bandiera a scacchi come segnale di chiusura della gara.

come segnale di chiusura della gara. Una nota specifica per evitare che le scuderie coprano le proprie auto durante i test invernali , in modo da attrarre maggiormente i media e i tifosi.

, in modo da attrarre maggiormente i media e i tifosi. La conferma di BBS come unico fornitore di pneumatici a partire dal 2021, dopo la preselezione che era stata effettuata il 5 luglio 2019.

a partire dal 2021, dopo la preselezione che era stata effettuata il 5 luglio 2019. La conferma di Magneti Marelli per la pompa di iniezione del carburante e di Bosch per la pompa di carburante ad alta pressione, avvenuta in seguito a una fase di consultazione.

per la pompa di iniezione del carburante e di per la pompa di carburante ad alta pressione, avvenuta in seguito a una fase di consultazione. L’assegnazione di un MGU-K aggiuntivo, che consente di aumentare gli elementi da due a tre.

Il Consiglio ha inoltre approvato gli Hypercar come categoria di punta della World Resistance (WEC).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse