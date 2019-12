F1, presentazione Ferrari 2020: data, programma, orario d’inizio e tv. Quando si alzerà il velo sulla nuova macchina?

Tweet on twitter

Martedì 11 febbraio verrà presentata la Ferrari 2020, a Maranello si alzerà il velo sulla Rossa che parteciperà al prossimo Mondiale F1. Negli ultimi giorni sono trapelate diverse indiscrezioni sulla nuova monoposto che dovrebbe avere più carico verticale in modo da avere un’aerodinamica migliore da abbinare alla potenza del motore, l’obiettivo è quello di lottare per il Mondiale con Charles Leclerc e Sebastian Vettel: non sarà facile battere la Mercedes ma le Rosse devono assolutamente provarci e tornare al successo dopo un digiuno che perdura da dodici anni.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della presentazione della Ferrari 2020. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali della Ferrari, possibile diretta tv ancora da comunicare

PRESENTAZIONE FERRARI F1 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO:

Orario da definire Presentazione Ferrari 2020

PRESENTAZIONE FERRARI F1 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali della Ferrari, possibile diretta tv ancora da comunicare

Foto: Lapresse