F1, Sebastian Vettel: “Amo correre e il mio obiettivo è sempre quello di vincere con la Ferrari”

Una situazione complicata quella di Sebastian Vettel in Ferrari. La stagione 2019 è stata complessivamente negativa, il rinnovo del compagno di squadra Charles Leclerc fino al 2024 ha posto in una condizione di forza il monegasco nel team, dal momento che il teutonico è in scadenza di contratto con la Rossa, e nello stesso tempo le ultime esternazioni del Team Principal Mattia Binotto hanno descritto l’unico successo a Singapore del teutonico come una “gentile” concessione della squadra.

Aspetti quindi che il quattro volte campione del mondo dovrà considerare, anche se in un’intervista concessa a Motorsport-Magazin le ambizioni non mancano. Sebastian, nel caso specifico, ha sottolineato le difficoltà con la SF90: “Nei test avevo avuto ottime sensazioni, ma poi dalla prima gara sono iniziati i problemi. Abbiamo fatto alcuni progressi soprattutto con il set-up. Per eliminare le debolezze c’è sempre bisogno di un compromesso. Se devi migliorare all’anteriore, al posteriore devi capire quali possano essere le conseguenze“.

Tuttavia, come detto, il teutonico non si arrende: “Amo quello che faccio e sono molto ambizioso. Voglio ottenere qualcosa con questa squadra. Questa è la mia motivazione, sto perseguendo questo obiettivo“. Parole dunque di sfida quelle del ferrarista anche i presupposti in vista del prossimo campionato fanno pensare che imporsi sarà complicato, viste le qualità della Mercedes, e nello stesso tempo anche il matrimonio con il Cavallino Rampante sembra ai titoli di coda, nonostante queste dichiarazioni.

Foto: LaPresse