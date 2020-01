F1, tornano le curve sopraelevate! Spettacolo nel GP d’Olanda: tutte le novità, attenzione alle gomme

Le sopraelevate tornano in F1! Il circuito di Zandvoort, dove nel 2020 tornerà a disputarsi il GP d’Olanda dopo una lunga assenza, sarà infatti caratterizzato da ben due curve di questa tipologia: l’obiettivo è quello di rendere il tracciato ancora più dinamico e di favorire il numero di sorpasso sfruttando al massimo questa particolare conformazione, tipica delle gare automobilistiche negli USA che si sviluppano in particolar modo negli ovali. Lo storico circuito è infatti stato rivisto e rimodernato seguendo il progetto redatto dallo studio italiano Dromo guidato da Jarno Zaffelli e sicuramente sarà spettacolare ma attenzione al problema gomme. Le due curve sopraelevate saranno la Hugenholtz (numero 4) e la Arie Luyenbdijk (numero 15) dove si potrà sfruttare un’elevata velocità e trarre un perfetto effetto scia per operare il sorpasso.

Le sopraelevate potrebbero generare delle criticità sugli pneumatici Pirelli, l’azienda milanese dovrà studiare attentamente una soluzione che permetta di svolgere regolarmente la gara senza alcuni problemi e a tranquillizzare tutti è stato l’organizzatore Jan Lammers nelle dichiarazioni della vigilia dove ha precisato che non accadrà quanto successo nel GP degli USA 2005 quando soltanto sei vetture si presentarono al via: “Non mi aspetto alcun problema con gli pneumatici per due ragioni. Prima di tutto, la curva di Indianapolis è molto più lunga di questa, quindi in quel caso il carico complessivo agente sulle gomme era molto più gravoso. In secondo luogo, le curve dell’ovale dell’Indiana hanno una sorta di banking lineare, mentre qui ne è stato studiato uno progressivo, quasi paragonabile a una pista da bob. Abbiamo parlato anche con Pirelli fin dal primo momento in cui abbiamo pensato di realizzare questa soluzione. Condividiamo quasi giornalmente con loro tutte le informazioni in nostro possesso”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse