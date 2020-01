F1, Toto Wolff: “Hamilton non sarà interessato ad altri se Mercedes sarà la migliore”. La Ferrari ci prova…

Lewis Hamilton resterà in Mercedes anche nel 2021 o si trasferirà alla Ferrari? Il sei volte Campione del Mondo di F1 è corteggiato dalla Scuderia di Maranello ma allo stesso tempo le Frecce d’Argento non vogliono privarsi del fuoriclasse britannico, tra l’altro nella stagione in cui debutterà il nuovo rivoluzionario regolamento. Il 34enne cercherà di vincere il settimo titolo iridato nella stagione che incomincerà a marzo in modo da eguagliare lo storico record di Micahel Schumacher ma nel frattempo dovrà anche pensare al suo futuro.

Toto Wolff, team principal della Mercedes, vuole a tutti i costi prolungare il rapporto con il fenomeno di Stevenage come ha dichiarato in un’intervista concessa a Motorsport-Total.con: “Quando inizieremo a discutere seriamente del nostro futuro, le prime conversazioni saranno sempre con Lewis e Valtteri (Bottas, ndr). Ci siamo sempre mossi in questo modo. Allo stesso tempo, però, bisogna accettare che tutti i piloti hanno degli obiettivi e delle aspirazioni personali. Fondamentalmente, i migliori cercheranno sempre di essere sulla macchina migliore. Lo abbiamo sperimentato noi stessi: finché saremo in grado di offrire il miglior pacchetto, Lewis non sarà molto interessato a guardarsi intorno. Anche noi, però, guardiamo con interesse ad altri talenti che potrebbero fare bene con il nostro team. Questo sarà il nostro obiettivo principale nei prossimi sei mesi”.

