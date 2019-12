F1, Toto Wolff: “Io in Ferrari? Preferisco andare su Marte con Lewis Hamilton”

Tweet on twitter

La Mercedes è la dominatrice indiscussa della Formula Uno, le Frecce d’Argento hanno giganteggiato per tutta l’era ibrida conquistando addirittura 12 titoli mondiali (sei piloti di cui cinque con Lewis Hamilton, sei tcostruttori) e vogliono proseguire il proprio dominio nella prossima stagione. Nelle ultime settimane si è parlato della possibile uscita della Mercedes dalla F1 nel 2021 quando subentrerà il nuovo regolamento e si vociferava anche del possibile approdo del team principal Toto Wolff alla Ferrari ma l’austriaco ha subito smentito in un’intervista concessa al magazine tedesco Kronen: “Firmare per la Ferrari? Sembra una buona idea, però preferirei fare altro: andare su Marte con Lewis Hamilton e vedere se c’è qualcosa da vincere anche lì”. Una battuta che smentisce qualsiasi avvicinamento alla Scuderia di Maranello, Wolff ha poi parlato della prossima stagione: “Ciò che voglio è avere successo anche nel 2020, poi vedremo cosa succederà. Ma se daremo ancora a Lewis una vettura al di sopra delle altre poi ci penserà lui”.

