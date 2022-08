Corriere dello Sport – Fabian direzione Psg, ma sognava la Liga.

Fabian Ruiz è pronto a salutare il Napoli. Lo spagnolo, che ha tanto sognato e desiderato il ritorno in patria, per poter giocare ne LaLiga, è stato più volte accostato al Psg e introdotto nella trattativa per Navas. Tuttavia, Fabian, ormai fuori dal progetto del Napoli, dopo il mancato rinnovo, ha deciso di prendere la palla al balzo ed utilizzare questa nuova esperienza col Psg come vetrina, soprattutto nell’anno del Mondiale.

Intanto, le due società, sono in continuo contatto per discutere sul prezzo, nonostante l’accordo non ci sia ancora, ma la distanza ad oggi è minima. Si parte da una valutazione di 20 milioni, i partenopei, però, chiedono al Psg uno sforzo in più.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli: tifosi pazzi per Kvaratskhelia, la risposta social di Insigne

Leeds-Chelsea: disastro Koulibaly, i media inglesi lo massacrano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Esclusi e recuperati, tutte le soprese delle candidature