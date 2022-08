Il Mattino – Fabian in attesa del Psg: servirà una cessione per sbloccare l’affare.

Fabian Ruiz è in attesa delle mosse del Psg, che nelle ultime settimane è impegnato a trovare soluzioni in uscita, per sbloccare le trattative in entrata. Tra queste spunta proprio il profilo di Fabian, il quale non sarebbe intenzionato a rimanere al Napoli, ma che soprattutto lo stesso Spalletti ha escluso dalla rosa attuale.

“C’è da giorni l’ok di Fabian al Psg, i due club sono alla ricerca dell’accordo. La valutazione del Napoli è 30 milioni, cifra alla quale il Psg non è arrivato, discorso che prosegue per la definizione dell’affare. Ma il Psg per piazzare l’ultimo affondo deve in contemporanea anche vendere ed infatti è impegnato nella cessione di elementi della rosa per effettuare altre entrate.

Quindi, il Psg sta lavorando sull’uscita di un paio di elementi, tra i quali Paredes, il centrocampista nel mirino della Juve, per chiudere con Fabian Ruiz”.

