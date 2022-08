Fabian va al PSG: domani le visite mediche

É tutto fatto, Fabian Ruiz sarà un nuovo calciatore del Paris Saint Germain

Ci siamo per l’addio di Fabian Ruiz al Napoli. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, domani il centrocampista spagnolo effettuerà le visite mediche prima di apporre la sua firma sul contratto. Ecco quanto scrive il quotidiano:

“L’affare è parallelo rispetto a quello che potrebbe portare Keylor Navas in azzurro. Il PSG dovrebbe versare 25 milioni di euro complessivi nelle casse del club azzurro. Fabian, di par suo, si è convinto della destinazione dopo che in un primo momento aveva rifiutato per attendere una big spagnola.”

