Corriere dello Sport – Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del Benevento.

Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del Benevento:

“Fabio Cannavaro torna in sella e lo fa a Benevento. L’ex campione del mondo firmerà oggi un contratto che lo legherà alla panchina dei giallorossi fino al 2024, a 500.000 euro per il primo anno e 1 milione il secondo. In estate Cannavaro aveva detto di essere alla ricerca di stimoli e obiettivi, che evidentemente ha ritrovato nel progetto Benevento. La squadra è 13a in serie B, a -8 dalla vetta, ma l’ex difensore è pronto ad affrontare qualsiasi salita, come quelle che supera nei suoi allenamenti con l’amata bicicletta”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lobotka: “Fantastico essere primi, stiamo giocando un buon calcio”

Galli: “Meret? Tecnicamente il più forte in Italia, gli mancava solo una cosa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marche: ancora in corso le ricerche dei due dispersi