Fabio Colloricchio ha tradito Violeta Mangrinan: lui confessa in tv, lei lo perdona

Tante celebrity italiane, si sa, hanno successo in Spagna, dove la televisione mainstream sembra essere ancora più trash che da noi. Dopo le peripezie di Gianmarco Onestini al Grande Fratello Vip iberico si torna a parlare di Fabio Colloricchio e della sua storia con Violeta Mangrinan nata a Supervivientes, la versione locale dell’Isola dei Famosi. Ebbene, la scorsa estate Fabio ha tradito Violeta: lo hanno raccontato i due stessi protagonisti, ospiti di Mujeres y Hombres y Viceversa, ovvero la versione spagnola di Uomini e Donne.

Fabio Colloricchio ha tradito Violeta con un’amica di lei

“Fabio mi ha messo le corna quest’estate”, ha raccontato la Mangrinan in studio, “È stato con una ragazza, ma sono stati solo un paio di baci. L’ho scoperto e ho deciso di non fare interviste o andare in tv a raccontarlo. Ho preferito tenerlo per me e condividerlo solo con le mie amiche e con la gente che mi vuole bene. Io non ho commercializzato le mie corna, né ho venduto cose né vivo delle ex delle mie ragazze“. La notizia, però, è trapelata comunque e Violeta ha deciso di confermare i rumors nel programma di Telecinco. La ragazza con cui Colloricchio l’ha tradita sarebbe peraltro una sua amica.

Violeta ha perdonato Colloricchio

Entrato anche lui in studio, Fabio ha confermato: “Vengo qui con la testa bassa. So che sono una persona che ha sbagliato. È accaduto otto mesi fa, ma questo non significa che questo sia una cosa meno grave. È una cosa brutta, grave che ho fatto all’inizio di questa relazione e l’unica cosa che mi fa male è che lei debba rivivere questa cosa perché l’avevamo già superata“. Violeta ha infatti deciso di perdonare tutto: lei e Colloricchio stanno tuttora insieme, convivono e hanno preso un cagnolino.

Lo scandalo all’Isola dei Famosi

La relazione tra i due nacque in modo a dir poco “hot”. A Supervivientes, l’ex tronista di Uomini e Donne fece scandalo con una scena di sesso con Violeta davanti alle telecamere (qualcosa di simile a quello che è successo di recente a Ivana Icardi e Hugo Sierra, nel medesimo show). Fabio, peraltro, fece discutere anche per i suoi commenti decisamente poco eleganti contro la ex Nicole Mazzocato, che replicò con una bella querela.