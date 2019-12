Fabio Fognini e la prima foto con Farah, la bimba avuta da Flavia Pennetta

Fabio Fognini e Flavia Pennetta sono diventati genitori per la seconda volta: il 23 dicembre, alle 10 del mattino, è nata la piccola Farah, già affettuosamente soprannominata “Mimmi” da mamma e papà. Non poteva esserci un regalo di Natale più bello per la coppia d’oro del tennis italiano. Dal profilo Instagram di Fognini, ecco arrivare la prima foto della bimba, in braccio al neopapà.

Le prime parole di Fabio Fognini

Dopo l’annuncio social della nascita di Farah Fognini, il tennista ha pubblicato su IG Stories un’immagine che ne mostra il volto stremato ma felice: “È una stanchezza che non ha prezzo. Auguro a tutti di provare emozioni indescrivibili come quella di oggi! Grazie a tutti per gli auguri“. La neomamma Flavia sta bene e sulle sue storie ha condiviso alcuni dei tantissimi messaggi di auguri che la coppia ha ricevuto. Tanti i colleghi di tutto il mondo dello sport che hanno commentato con messaggi di congratulazioni la foto della piccola Farah, come Christian Vieri, Filippo Magnini, Alessandro Matri, Roberta Vinci, Sara Errani, Jc Aragone, Victor Cuesta, Davide Bombardini, Sebastian Giovinco, Luca Antonini, Andreas Seppi.

Fognini e la Pennetta già genitori di Federico

Nozze e due figli in tre anni per Flavia e Fabio: nel 2017, un anno dopo le loro nozze celebrate a Ostuni, Fognini e la Pennetta diventavano genitori del primogenito, il piccolo Federico. La coppia ha mantenuto la tradizione del nome che inizia per “F”, che deriva dalla famiglia di Fognini: il padre si chiama Fulvio, la sorella Fulvia. Nel caso della secondogenita è stato scelto l’insolito nome Farah, che potrebbe essere di origine germanica (col significato di “bella, piacevole”) oppure iraniana o araba (in questo caso significa “gioia”, “carisma”, “eccellenza”).