Fabio Fulco fidanzato con Veronica Papa, ex Miss di 24 anni più giovane

Fabio Fulco ha trovato un nuovo amore, come ha svelato lui stesso al settimanale Chi. Archiviata definitivamente la lunghissima relazione con Cristina Chiabotto (la quale nel frattempo ha sposato Marco Roscio) e anche la storia con un’imprenditrice cui si era legato nel 2018, oggi l’attore è al fianco di Veronica Papa, modella ed ex Miss. I due sono stati protagonisti di un servizio che li immortala durante una vacanza esotica a Mauritius.

24 anni di differenza tra Fulco e Veronica Papa

Le foto di Fabio Fulco e Veronica Papa li mostrano molto affiatati. “Io e Veronica ci frequentiamo da diversi mesi“, ha dichiarato Fulco a Chi, sostenendo di pensare già al matrimonio. “Voglio sposarmi e avere dei figli. Grazie a lei sono tornato a battermi per i miei sogni. È arrivata al momento giusto”. I 24 anni di differenza non sembrano impensierire la coppia: lui ne ha 49, lei 25.

Con lei ho avuto la riprova che la differenza d’età è solo un cliché. All’inizio l’ho vissuto come un handicap. Ma con lei sto bene, riesco a parlare di tutto e sono felice, il resto non conta. Ho bisogno di un’anima, di alchimia.

Chi è Veronica Papa

Veronica Papa viene da Pianella (Abruzzo) e oltre a fare la modella è un’imprenditrice nel settore dell’abbigliamento a Pescara. La giovane è stata finalista a Miss Italia nel 2014 e a Miss Mondo 2016. Lei e Fabio Fulco si sono conosciuti “attraverso amici comuni, per una questione di lavoro“.

Studia, lavora, ha una vita normale, è una ragazza d’altri tempi, di una timidezza e di una semplicità disarmanti. Mi ha capito subito, ha capito ciò di cui ho bisogno. E cioè uscire dal guscio, ricominciare a fidarmi, di ricevere e non solo dare, visto che fino a ora ho dato molto e ricevuto poco. Ha trovato la chiave giusta e finalmente mi sto aprendo. Ho ricominciato a credere nell’amore.

Fulco su Cristina Chiabotto

Sembra che la delusione di Fulco per Cristina Chiabotto, che decise di chiudere nonostante lui desiderasse un matrimonio e dei figli, sia ancora viva: “Quando sei a un passo dal traguardo per cui hai lottato, ma la vita ti toglie tutto, è umano non crederci più. Ora invece sono tornato a battermi per i miei sogni”. Nega comunque, come qualcuno ha sostenuto, di aver lanciato frecciatine al marito di lei, Marco Roscio: “Non è nel mio stile lanciare frecciatine, men che meno via social. E poi, non lo conosco nemmeno. Detto questo, quando spengo un interruttore, per me è spento per sempre“.

I nuovi progetti di Fabio Fulco

Per Fulco, è un periodo d’oro dal punto di vista professionale. Ha appena girato un film con Geraldine Chaplin e Placido Domingo, “Los Rodríguez Y El Más Allá” e sta per girare un film da regista. Ha invece rifiutato il Grande Fratello Vip: “Mi sentirei inadeguato, sono riservato e timido, non mi sentirei a mio agio“.