Fabrizio Corona e Nina Moric incontrano i professori di Carlos, sono tornati a essere una famiglia

Il settimanale Diva e Donna ha fotografato Nina Moric e Fabrizio Corona mentre si recano a scuola di Carlos per un colloquio con gli insegnanti del figlio 17enne. Vestita completamente di bianco, la modella è accompagnata dall’ex marito, scarcerato a dicembre del 2019 e affidato a una struttura di recupero. Corona dovrà scontare il resto della sua pena in un istituto vicino Monza per curare i problemi di salute che lo affliggono da anni. Lentamente, però, sta cercando di tornare alla vita che conduceva prima del suo ultimo arresto. Accanto a lui c’è l’ex moglie che gli è rimasta vicina e con la quale è tornato a formare una famiglia da poco più di un anno. Hanno ritrovato la pace quando hanno firmato l’affidamento congiunto del figlio.

Fabrizio Corona è ripartito dal figlio

Sono sempre più numerosi i contributi social nei quali si vede Fabrizio dedicarsi al figlio Carlos. Il ragazzo ormai 17enne sembrerebbe essere diventato la prima occupazione di entrambi i suoi genitori. Coincide con la scarcerazione di Corona anche la creazione del profilo Instagram di Carlos, che conta già circa 170 mila follower. Nelle foto e nei video postati dal ragazzino in rete compare in qualche occasione anche il papà famoso.

Nina Moric è tornata single dopo la rottura con Favoloso

Il riavvicinamento tra Nina Moric e Corona non nasconderebbe alcun risvolto romantico. Vicini per il bene del figlio nato dal loro legame, la modella e l’imprenditore non sono tornati insieme anche se trascorrono sempre più spesso il loro tempo libero in compagnia l’uno dell’altra. Nina è recentemente tornata single, dopo la rottura burrascosa con l’ex compagno Luigi Mario Favoloso. In tv, la modella croata lo ha accusato di avere picchiato lei e suo figlio Carlos. A quelle accuse Favoloso, che ha fatto perdere le sue tracce, non ha ancora risposto.