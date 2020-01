Falco Szombathely-Brindisi in tv, Champions League basket 2020: orario, programma e streaming

Forte del successo in campionato in casa della Germani Brescia, che ha messo fine alla striscia di sette successi consecutivi dei lombardi, e di quello di settimana scorsa in Basketball Champions League contro il Paok, l‘Happy Casa Brindisi, domani alle 18.00, scenderà sul campo degli ungheresi Falco Szombathely a caccia di un successo fondamentale per coltivare le flebili speranze rimaste di passaggio del turno nella competizione continentale targata FIBA.

Il sodalizio pugliese, infatti, attualmente occupa la quinta posizione nel Girone D, con cinque successi e sette sconfitte, e, con due partite ancora da disputare, si trova ad appena una vittoria dal quarto posto, l’ultimo disponibile per accedere alla fase successiva, occupato dal Besiktas. Lo Szombathely ha lo stesso record dei brindisini e all’andata ha dato del filo da torcere al PalaPentassuglia a Banks e compagni. Tuttavia, il sodalizio magiaro è sicuramente un avversario battibile se l’Happy Casa gioca come ha fatto Brescia.

Sarà possibile seguire questo match in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player.

IL PROGRAMMA DI SZOMBATHELY – BRINDISI

Orario: 18.00

Diretta streaming: Eurosport Player

