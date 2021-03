Fantacalcio, i consigli su chi schierare nel prossimo turno

Fantacalcio, i consigli per il prossimo turno di campionato

PORTIERI

Reina (Lazio-Crotone)

La Lazio all’Olimpico è impregnata in una sfida non proibitiva contro il Crotone, Reina potrebbe andare in bonus.

Gollini (Atalanta-Spezia)

Lo Spezia segna poco lontano da casa, mentre la Dea è tra le migliori difese del campionato. Puntare su Gollini potrebbe rivelarsi una scelta giusta.

DIFENSORI

Smalling (Parma-Roma)

Contro il Parma torna titolare, impegno non proibitivo e attenzione alle sue sortite offensive. Potrebbe arrivare il bonus

Hakimi (Torino-Inter)

Non poteva mancare lui nei consigli di giornata, il Toro è pieno di assenze e la sua qualità potrebbe essere decisiva.

CENTROCAMPISTI

Ramirez (Bologna-Sampdoria)

Il trequartista blucerchiato vuole tornare ad essere decisivo, contro la sua ex squadra potrebbe tornare nuovamente a regalare bonus.

Barak (Sassuolo-Verona)

La cura Juric si fa sentire, i suoi inserimenti contro il Sassuolo che lascia parecchi spazi potranno essere decisivi.

De Paul (Genoa-Udinese)

Momento di forma splendido per l’argentino, in questa fase della stagione bisogna puntare forte su di lui.

ATTACCANTI

Insigne (Milan-Napoli)

Nonostante l’impegno non agevole, puntare su di lui potrebbe essere la scelta giusta. Insigne ha sempre fatto bene contro il Milan, il suo score contro i rossoneri è di quelli importanti.

Joao Pedro (Cagliari-Juventus)

Il brasiliano contro le grandi si è sempre fatto trovare pronto, contro una Juventus che non brilla per solidità difensiva può rivelarsi la scelta giusta.

El Shaarawy (Parma-Roma)

Dopo la grande prova in Europa League il faraone punta a riconfermarsi, la sua crescita nelle ultime uscite dà speranza a chi ha puntato su lui nell’asta di Gennaio.