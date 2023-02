Fassone: “Ricordo ancora l’eliminazione contro il Chelsea, Scudetto o Champions? Vi dico la mia…”

L’ex dirigente azzurro Marco Fassone sul cammino Europeo del Napoli di Spalletti

Marco Fassone, dirigente sportivo ex Milan e Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Nel corso del suo intervento ha commentato le ambizioni europee degli azzurri ricordando l’ottavo di finale contro il Chelsea nel 2012.

Queste le sue parole:

“Nel 2011-2012 arrivammo agli ottavi e al ritorno con il Chelsea ci fu quella sconfitta beffarda che ci condannò all’eliminazione, sono passati 10 anni e il Napoli di Champions ne ha giocate tante da allora, l’esperienza europea c’è. Molti giocatori sono giovani ma è tutto l’ambiente ad essere maturato, giocano ad alti livelli da anni e hanno un allenatore che gioca un calcio che è tra i più belli d’Europa, il Napoli di quest’anno può permettersi di essere ambizioso.

Il Napoli di oggi è una realtà consolidata, potenziali acquirenti per club o giocatori vedono ora il Napoli come una realtà appena sotto i colossi europei. Scudetto o Champions League? L’importante è che si alzi un trofeo importante a fine stagione, io penso che gli azzurri in Italia siano superiori a tutti, Vincere lo scudetto sarebbe il coronamento del percorso ADL, in Europa il Napoli però può fare strada”.

