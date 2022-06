Fedele convinto: “De Laurentiis venderà il Napoli fra qualche mese: ecco quanto vale il club”

Fedele annuncia che De Laurentiis venderà il Napoli e parla delle cifre

Ultime notizie calcio – Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live”, annunciando che De Laurentiis venderà il Napoli fra qualche mese. Di seguito le dichiarazioni:

Fedele:

Un prodotto si vede nel momento di massima efficienza e il Napoli adesso è nel momento di massima efficienza. Milan e Inter si rinforzeranno, la Juve prenderà Pogba e Di Maria, Roma e Lazio si rinforzeranno e il Napoli non può farsi trovare impreparato. Il Napoli vale massimo 500/600 milioni, non so sommati alla Filmauro e al Bari come si fa ad arrivare a 2 miliardi.

Kvaratskhelia dal punto di vista tecnico e fisico ha ottime qualità, ma il problema è che i giocatori che vengono dall’estero devono abituarsi al calcio italiano che è completamente diverso. Bisogna vendere Lozano, non Politano. De Laurentiis è una persona talmente intelligente che alcune volte sfugge alla razionalità. Rimango convinto che De Laurentiis, tra due o tre mesi, cederà il Napoli perché il prodotto si vende quando è in massima efficienza”.

