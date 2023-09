OttoChannel – Fedele: “Natan è una quarta scelta, come lo è stato anche Garcia”.

In diretta a ‘La Domenica Azzurra’, Enrico Fedele si è soffermato sul momento che sta vivendo il Napoli. Il commentatore ha esordito così: “Bisogna subito reagire dopo il passo falso con la Lazio, bisogna vincere le tre gare in trasferta tra campionato e Champions.

Natan? Bisognava prendere un difensore forte, pronto, uno tra i migliori al mondo in quel ruolo se perdi Kim. Io ho la sensazione che quest’anno il Napoli sia andato sempre sulle terze e quarte scelte. È accaduto col difensore, così come anche per Garcia che non era la prima opzione”.

Fonte foto: Flickr.com

