Federica Nargi festeggia in grande i suoi 30 anni, al party Costanza Caracciolo col pancione

Ai tempi del bancone di Striscia era poco più che ventenne, poi sono arrivate tante altre soddisfazioni, il matrimonio e due bambine. Federica Nargi ha da poco spento 30 candeline e per lei il marito Alessandro Matri ha organizzato una festa in grande stile. 30 anni compiuti lo scorso 5 febbraio, ma festeggiati qualche giorno dopo in un locale di Milano. Tra gli invitati la sua famiglia al completo, compresa la piccola Beatrice, ultima arrivata, e la sorella Claudia, a cui è da sempre molto legata. Non poteva mancare l’ex velina Costanza Caracciolo, compagna di avventura a Striscia poi a Pechino Express, ora in dolce attesa del secondo figlio insieme a Bobo Vieri, e l’ex gieffina Simona Salvemini. Dopo la torta, Federica Nargi e il marito sono stati immortalati in un divertente ballo in stile pulp fiction, innamoratissimi.

Federica Nargi e Alessandro Matri sul matrimonio

Pochi mesi fa Federica Nargi e Alessandro Matri sono stati per la prima volta ospiti a Verissimo insieme e hanno raccontato i loro 10 anni di amore: “Sono stati 10 anni belli, non solo rose e fiori, ma anche di tante litigate, perché siamo stati distanti a lungo”. Il matrimonio è in programma, anche se ancora non c’è la data: “Volevo farlo quest’anno, poi è arrivata Beatrice”, ha raccontato il calciatore. L’ultima di casa è nata a marzo dello scorso anno, mentre la primogenita, Sofia, ha ormai 4 anni. “Non ho ancora fatto la proposta ma è in programma e sarà una grande festa: dopo 10 anni deve essere una cosa enorme non intima!”. Per i suoi 30 anni, Alessandro Matri ha dedicato all’ex velina una dolce dedica su Instagram, insieme ad una foto con la famiglia al completo:

Sì, sono fortunato…! In te ho trovato tutto quello che un uomo può desiderare, una compagna incantevole, un mamma unica innamorata delle nostre cucciole, hai trasformato il mio sogno in realtà, non finirò mai di ringraziarti per tutto quelli che fai per noi!!! Ti amiamo alla follia. Tanti auguri amore mio.