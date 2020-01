Fedez finge un incidente e spaventa Chiara Ferragni che reagisce male: “Mi viene da piangere”

Tremendo lo scherzo fatto da Fedez a Chiara Ferragni, paoi postato sul profilo Instagram del rapper. Federico ha simulato un incidente domestico, facendo credere alla moglie di essersi rotto il naso. “Amore vieni, mi sono fatto male” le ha detto un istante prima che Chiara lo raggiungesse in bagno dove, poco prima, Fedez aveva abilmente allestito il suo set: telecamera a riprendere la scena e un maccherone crudo nascosto in bocca e poi masticato al momento opportuno, in modo che lo scrocchio suggerisse la rottura del setto nasale. Di fronte agli effetti speciali pensati dal marito, Chiara si è spaventata a morte, coprendosi il viso con la mani. Il terrore dipinto sul volto dell’influencer è durato una manciata di secondi, con Fedez che non è più riuscito a trattenersi dal ridere e le ha svelato che si trattava di uno scherzo.

La reazione di Chiara Ferragni

“Mi viene da piangere. Ma sei scemo?” ha detto Chiara sull’orlo delle lacrime un istante prima di lasciare il bagno con Fedez che la seguiva con le braccia proteste nel tentativo di farsi perdonare. Poco più tardi, quando il video è finito sul profilo Instagram del rapper, la moglie ha commentato: “Sei un pezzo di mer**, continuo a sentire quel rumore maledetto”. “Non l’ha presa benissimo” ha scritto Federico che potrebbe presto essere costretto a far fronte alla rappresaglia della compagna.

Arriverà la vendetta di Chiara Ferragni?

Con lo scherzo postato sui social e immediatamente diventato virale, Fedez ha lanciato una sfida alla moglie Chiara. Con ogni probabilità, l’influencer sta già pensando al modo di vendicarsi e di rendergli il favore, Decine i suggerimenti che le sono arrivati via social network: decine sono i follower che stanno consigliando Chiara rispetto ai modi più perfidi di consumare la sua vendetta.

