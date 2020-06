Fedez: “Jennifer Aniston ha iniziato a mettermi like e ogni tanto ci scriviamo”

In una chiacchierata ai microfoni di Radio Deejay, Fedez racconta le sue ultime fatiche artistiche che lo hanno visto impegnato in questi ultimi mesi: “Mi sono messo a scrivere, mi sono preso i miei tempi. Ho iniziato un processo di scrittura, non significa che abbia smesso di far musica”; ma lascia spazio anche a qualche pillola di gossip. L’argomento non poteva che essere quello, ovvero il fatto che Jennifer Aniston abbia iniziato a seguirlo su Instagram e lasciare qua e là alcuni apprezzamenti alle foto, in cui spesso, a onor del vero, appare anche il piccolo Leone.

Fedez e Jennifer Aniston su Instagram

Gli scambi di like tra Fedez e Jennifer Aniston sono ormai all’ordine del giorno, dal momento che ogniqualvolta la diva americana compariva sul profilo del rapper milanese, la questione si posizionava matematicamente tra i trend di Twitter, scatenando piogge di cinguettii e commenti sulla bellezza della star di Hollywood oppure su quale fosse lo scatto “incriminato”. Ed ecco come il cantante racconta la nascita di questo inusuale corrispondenza fatta di like e a quanto pare anche di qualche scambio di innocui messaggi: “Ho fatto un video durante la quarantena, avevo fatto una parodia di Friends. Jennifer Aniston ha iniziato a mettermi like a ogni post e ogni tanto ci scriviamo!”.

Anche Chiara Ferragni seguita dalla Aniston

Ovviamente il tutto era sempre corredato dalle battute di Fedez alla sua dolce metà, Chiara Ferragni, che simpaticamente stava al gioco e rispondeva seccata all’esultanza di suo marito ad ogni comparsa della Aniston. Fino alla scorsa settimana, infatti, l’attrice seguiva come unico italiano su Instagram proprio l’ex giudice di X Factor, finché non ha deciso di diventare follower dell’influencer più famosa del mondo. In questo modo il primato di Federico Lucia è stato cancellato in un attimo.