Fedez scivola sulla neve e finisce fuori pista, tutti ridono ma nessuno lo aiuta a risalire

Capita a tutti, anche ai più esperti e anche ai più famosi. Durante una passeggiata con le ciaspole tra la neve di Madonna di Campiglio, Fedez è finito fuori pista. Forse a causa di una svista e della neve troppo fresca, il rapper è scivolato nel greto di un fiume ed è sprofondato senza riuscire più a risalire. Con lui c’era la famiglia al completo, Chiara, le sorelle Ferragni e i rispettivi fidanzati che, tanto era comica la situazione, invece di aiutarlo a rialzarsi lo hanno ripreso con foto e video.

Tra una risata e l’altra, non sono mancate le battute: “Ora Fedez controlla un tombino e arriva”, ha scherzato Luca Vezil, cognato e fidanzato di Valentina Ferragni, che ha condiviso il video su Instagram. “Ragazzi!”, grida lui un po’ preoccupato e un po’ divertito, “Aiutatemi!” A quanto pare, a causare la caduta sarebbe stata proprio Chiara perché nel video si sente proprio lei chiedere al marito di scattarle una foto, poi le risate. “Tutta colpa di mia moglie“, ha confermato lui nel video. Per recuperarlo dalla neve fresca è stato necessario l’intervento della guida, un momento altrettanto comico che ha lasciato spazi a risate e commenti ironici.

La vacanza sulla neve di Fedez e Chiara Ferragni

La coppia ama molto la montagna e ogni anno si concede qualche giorno di relax sulla neve. In questi giorni Fedez e Chiara Ferragni sono a Madonna di Campiglio con la famiglia al completo, incluso il piccolo Leone che, dopo le prime esitazioni, ora sembra già perfettamente a suo agio. Una delle location più suggestive e rinomate del Trentino, che fa da cornice allo splendido resort di lusso nel quale soggiornano, con tanto di Spa e sale relax. Ha fatto il pieno di like lo scatto dei due innamorati immersi nella vasca di un idromassaggio, che accennano un romantico bacio. Lei ha i capelli raccolti e non indossa il top del costume, ma ai followers non sfugge un dettaglio: il ragazzo dei massaggi in penombra che scatta la foto.