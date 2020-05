Fedez smentisce la presunta gravidanza di Chiara Ferragni: “Non è incinta, o deve dirmi qualcosa?”

Quello che sembrava un tranquillo lunedì pomeriggio si è rivelato piuttosto turbolento per Fedez che si è imbattuto per caso nella notizia della presunta gravidanza della moglie. Non il solito gossip, ma un’indiscrezione trapelata in seguito ad una story sospetta pubblicata dall’influencer. Ma il rapper vuole rassicurare i suoi fan sul fatto che non c’è un fratellino per Leone in arrivo, anche se intanto iniziano a sorgergli dei dubbi.

La presunta gravidanza di Chiara Ferragni

Il proliferare delle voci su una possibile dolce attesa di Chiara Ferragni è nato in seguito ad una foto che l’influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Oggetto della story è una collana attorno alla quale la blogger ha fatto realizzare dei piccoli ritratti con tutti i componenti della sua famiglia, segnati visibilmente uno per uno. Tra i ciondoli ne compare anche uno accanto al quale vi è scritto “Future children”. È bastato questo per scatenare le voci più disparate sul suo conto, l’unico a non saperne nulla era proprio Fedez che, solo nel pomeriggio, grazie a Twitter ha scoperto di cosa si stesse parlando sui social.

La smentita di Fedez

Ed ecco, quindi, che arriva la sonora smentita da parte del cantante che in alcune stories su Instagram commenta divertito l’accaduto e cerca di spiegare cosa sia successo, raccontando lui stesso della collana, a coloro che già stavano preparando il toto-nome per il presunto secondogenito dei Ferragnez. Il rapper, quindi, dichiara:

Non sapevo niente di questa cosa, quindi grazie Twitter, davvero. Comunque no, ragazzi non è incinta, credo si sia portata avanti, non è normale, non so perché lo faccia, davvero, non chiedetemi perché lo faccia, ma non è incita. Il future children penso che sia il bambino che verrà. O ipotesi due deve dirmi qualcosa, ma non credo che me lo dica così, un po’ sto sperando che sia così, ma non credo anche se sarebbe molto divertente.