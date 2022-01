UFFICIALE – Felipe Caicedo è un nuovo giocatore dell’Inter

Felipe Caicedo è un nuovo giocatore dell’Inter

Felipe Caicedo è un nuovo giocatore dell’Inter. L’annuncio sul sito ufficiale del club:

“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo. L’attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022. #WelcomeFelipe!”.

Inzaghi ritrova l’ex Lazio, che è il primo ecuadoriano della storia del club, portando a 50 il conto delle nazioni rappresentate dai calciatori che sono andati in panchina almeno una volta con l’Inter in gare ufficiali.

