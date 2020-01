Fenerbahce Istanbul-Olimpia Milano in tv, Eurolega basket 2020: orario, programma e streaming

Ventunesima giornata della stagione regolare di Eurolega. L’Olimpia Milano vola ancora in Turchia per affrontare il Fenerbahce in un match importantissimo per la squadra di Messina, che deve assolutamente riprendersi dopo una settimana veramente terribile. L’Armani Exchange ha perso due volte in Europa con Efes e Maccabi e poi anche in campionato ieri sera contro Brescia. Il match con il Fenerbache è importantissimo in ottica classifica, visto che la squadra di Obradovic ha cominciato malissimo la stagione e sta cercando una disperata rimonta. I turchi sono una squadrone e con una vittoria si avvicinerebbero in modo molto pericoloso a Milano.

Fenerbahce-Olimpia Milano, sfida valevole per la ventunesima giornata di Eurolega, si giocherà venerdì 24 Gennaio alle ore 18.45. L’incontro sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport.

PROGRAMMA ORARI TV FENERBAHCE-MILANO

VENERDI’ 24 GENNAIO

Ore 18.45 Fenerbahce-Olimpia Milano

Loading…

Loading…

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta scritta: OA Sport

Credit Ciamillo