Fernanda Lessa è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Fernanda Lessa entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2020. A rivelarlo è il blog “Davide Maggio”. Ci sarà proprio la storica ex modella brasiliana all’interno della casa della nuova edizione del reality show di Canale 5, che aprirà i battenti mercoledì 8 gennaio 2020. Sarà una edizione ricca di sorprese, a cominciare proprio dal conduttore che è Alfonso Signorini.

Chi è Fernanda Lessa

Fernanda Lessa è una ex top model brasiliana. È nata a Rio de Janeiro il 15 aprile 1977. Nel 1996 si trasferisce a New York e inizia così la sua carriera nel mondo della moda. Nel giro di un paio di anni sfila sulle passerelle più importanti per i marchi più prestigiosi. Arrivano le copertine e i servizi per i vari mensili: Maxim, ELLE, Marie Claire, Vogue. In Italia diventa famosa per lo spot Telecom Italia con Christian Vieri e Valentino Rossi. Nel 2003 conduce “Oltremoda” su Rai1 e “Moda Mare a Portocervo” con Paolo Bonolis su Canale 5. È alla sua seconda partecipazione a un reality show dopo “L’Isola dei Famosi” nel 2006.

La vita sentimentale di Fernanda Lessa

Con Fernanda Lessa all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si innescheranno sicuramente delle dinamiche interessanti. È stata legata in passato al calciatore storico di Inter, Juventus e Lazio, Christian Vieri ed ha avuto due figlie da Boosta dei Subsonica. È sposata con Luca Zocchi e vive a Torino. In una recente intervista a “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5, ha confessato di avere avuto in passato problemi di alcool e droga.

Il cast del Grande Fratello Vip 2020

E il buon nome di Fernanda Lessa si aggiunge a un elenco già ricco di concorrenti per la prossima edizione. Con la modella brasiliana, entreranno nella casa anche Adriana Volpe, Antonella Elia, Antonio Zequila, Michele Cucuzza, Paola Di Benedetto, Licia Nunez, Rita Rusic, Pago, Aristide Malnati e Clizia Incorvaia.