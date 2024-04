Dazn – Ferrara: “Con la Roma abbiamo visto il miglior Napoli della stagione”

L’ex calciatore e opinionista, Ciro Ferrara, è intervenuto in diretta a Supertele, per commentare la gara tra Napoli e Roma: “Miglior versione del Napoli della stagione. Questo aumenta i rimpianti? Probabilmente sì, perché dimostra soprattutto nella fase offensiva di avere comunque una qualità importante, che può creare difficoltà anche a una squadra come la Roma. A fronte di questo, c’è da dire che molto spesso quando le squadre avversarie entrano in area di rigore del Napoli hanno la stessa percezione di poter fare gol da un momento all’altro. Quindi c’è questo equilibrio che va trovato“.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bargiggia su Conte: “Non è la soluzione a tutto. Napoli? Vi dico cosa mi risulta”

Il sindaco di Dimaro-Folgarida: “Firmato rinnovo ritiro Napoli: ecco da quando”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi