Ferrara su Torino-Napoli: “Partita noiosa, poche azioni rilevanti”

Ciro Ferrara dà la sua opinione sul match tra Torino e Napoli.

L’ex calciatore Ciro Ferrara ha commentato la gara tra il Torino ed il Napoli

“La partita tra Torino e Napoli era poco meno di una gara di fine stagione. Il ritmo è stato basso, mentre l’intensità era molto inferiore rispetto al ritmo. Non vi era tensione. Si poteva fare spettacolo ma il match, ove mai ce ne fosse bisogna, ha dimostrato che il calcio non è uno spettacolo. Se non c’è tensione manca tutto. Ad osservarla c’era il rischio di addormentarsi. Detto questo vittoria strameritata. Oltre al gol il Napoli ha sbagliato un rigore, ed ha avuto altre occasioni, più che altro virtuali. Il Torino ha impegnato Ospina con un colpo di testa di Belotti. E basta.”

