Ferrari categorica su Toto Wolff: “No ai conflitti d’interesse nel management della F1”

La Ferrari, attraverso le parole del CEO Louis Camilleri, ha espresso una posizione piuttosto netta riguardo alla possibilità che Toto Wolff, team principal e CEO della Mercedes, possa rivestire un ruolo di responsabilità nel management della F1. In tal caso, il conflitto di interessi sarebbe piuttosto evidente e questa situazione non sarebbe gradita alle altre scuderie.

Al momento l’amministratore delegato della F1 è Chase Carey, che ha sostituito Bernie Ecclestone quando Liberty Media ha acquistato i diritti commerciali del massimo campionato automobilistico al mondo. Il manager statunitense sarebbe felice di continuare ad occupare questo ruolo, ma la stagione 2020 potrebbe anche essere l’ultima alla guida della F1 e tra i nomi di coloro che potrebbero prenderne il posto è stato speso anche quello di Toto Wolff, leader della Mercedes dal 2013. L’austriaco, dinanzi alle voci, non ha smentito e ne ha dunque aumentato il peso.

Ai microfoni di Autosport.com Louis Camilleri ha dichiarato la propria contrarietà a una simile ipotesi: “Penso che se qualcuno che ha rivestito un ruolo attivo e importante in un team negli ultimi anni assumesse il comando in F1, questo creerebbe automaticamente un conflitto di interessi. Dunque, credo che non sarebbe una cosa giusta“.

Foto: LaPresse