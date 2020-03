Festa del Papà 2020, tutte le foto e i ricordi dei vip

Abbiamo scelto il disegno che Matteo ha fatto per suo padre, Carlo Conti, come simbolo di questa raccolta di messaggi di auguri rivolti idealmente a tutti i papà del mondo. Perché è una Festa del Papà molto particolare, costretta alla quarantena da questa pandemia globale di nome Coronavirus. Torneranno a essere come prima le feste, così come le giornate quotidiane, l’importante è restare uniti con il cuore, anche se a distanza.

C’è chi, come Sonia Bruganelli, scrive a un padre che non c’è più. Una preghiera laica che rivolge un grido di aiuto consapevole che forse bisognerà non avere più paura: “Adesso ho troppa paura, Sei sempre stato più forte tu. Probabilmente dovrò esserlo io di più”. Anche Federica Pellegrini pubblica una foto di suo padre, ancora in vita, con un pensiero a tutti i papà che in questo momento stanno vivendo l’emergenza:

A tutti papà …a chi sta soffrendo, a chi è da solo, a chi non riesce a vedere la propria famiglia, a chi è attaccato ad un respiratore, a chi purtroppo se n’è andato in questi giorni o in passato, a chi lavora in corsia, in ospedale, in terapia intensiva, in ambulanza…auguri a tutti i papà che come il mio stanno a casa… PAPÀ SIETE UNA FORZA!

Anche Levante ha un pensiero per i padri ai tempi del Coronavirus. Il suo, purtroppo, non c’è più:

L’ultima volta che ho portato un fiore a mio padre è stato il 26 giugno del 2016, insieme alla nonna Rosalia.

Poi nulla. Oggi ho visto le foto dei vostri papà. Belli. Molto belli. Mio papà non era bello ma era molto molto affascinante, diciamo che lo notavi per la personalità perché, invece, del suo aspetto sua madre direbbe “era simpaticu!”. La ricorrenza con mio padre è SEMPRE. Sono abituata a fare i conti con un’anima, io ho solo questo da quasi sempre ma se voi ne avete la possibilità chiamateli questi papà. Sentiteli al telefono adesso che le vostre vite hanno rallentato, adesso che avete tempo per parlare di più. Fai quel numero! Fallo. Io mi guardo le poche foto di famiglia che ho in questa casa. Sono stata così sciocca a dirvi che sono sola qui. Non lo sono mai stata.

E tanti altri hanno lasciato un messaggio per i propri cari, da Chiara Ferragni a Lorella Boccia, da Shayla Gatta a Caterina Balivo (che ha pubblicato suo marito Guido Brera con il figlio). C’è anche Francesco Totti: “Tutto quello che sono lo devo a te papà e lo sto insegnando ai miei figli”. In questa gallery, i messaggi e le foto più coinvolgenti.