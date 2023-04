Festa Scudetto, due milioni da Regione e Comune. Le richieste di De Laurentiis

De Laurentiis, le richieste a Comune e Regione

Aurelio De Laurentiis è sceso in campo insieme a Regione e Comune per organizzare la festa Scudetto a Napoli, nella giornata di ieri si è incontrato con il prefetto Claudio Palomba al quale sono state avanzate alcune richieste. Secondo quanto riportato da Repubblica, il presidente azzurro avrebbe intenzione di allestire maxi schermi in più piazze cittadine da Scampia a Piazza Mercato con l’epicentro della festa che sarà Piazza del Plebiscito. Al suo interno sarà allestito un palco dove sfileranno i giocatori e ci sarà un concerto. Lo stesso De Laurentiis avrebbe chiesto complessivamente due milioni al Comune di Napoli e Regione Campania, che non hanno ancora risposto alle richieste del presidente.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

