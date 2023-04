Festa Scudetto Napoli, tutti gli alberghi sono sold out

La città di Napoli si prepara alla Festa Scudetto: tutti gli alberghi della zona avrebbero registrato il sold out.

Il Corriere del Mezzogiorno si concentra sulla Festa Scudetto che avrà luogo a Napoli, in particolare sul sold out delle strutture recettive.

“Napoli, sold-out per la festa Scudetto! Alberghi, bed and breakfast, posti letto, tutto esaurito per il prossimo week-end a Napoli, quando è previsto che potrebbe arrivare la vittoria aritmetica del campionato di Serie A. Impennata dei prezzi per trascorrere una notte in città. A Fuorigrotta una suite per due persone costa 949 euro; in zona Piazza Garibaldi siamo tra i 435 e i 523 euro per una stanza d’albergo. Circa 720 euro per una sola notte a Portici, fino a 2350 euro a notte per una camera d’albergo nel centro storico di Napoli. L’unica possibilità per risparmiare è quella di accontentarsi di un basso, alla “modica” cifra di 163 euro a notte.”

