FIGC, Gravina: “Vergognoso quanto accaduto, questa gente deve pagare”

FIGC, le parole di Gravina dopo gli scontri di ieri

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, è intervenuto nel corso della presentazione del documentario dedicato a Sara Gama ed ha commentato quanto accaduto ieri tra gli ultras di Napoli e Roma. Ecco quanto messo in risalto dalla Gazzetta dello Sport:

“Bisogna rendere molto più stringenti ed efficaci alcune sanzioni, a chiave di volta deve essere uno stretto rapporto tra le istituzioni. Ormai abbiamo verificato che alcuni incidenti avvengono fuori dallo stadio, questi appuntamenti tipo far west per picchiarsi e risolvere le proprie tensioni non è più accettabile al giorno d’oggi. E’ vergognoso quanto accaduto ieri e lo condanniamo in maniera forte e decisa, credo che le istituzioni possano e debbano fare qualcosa in più rispetto a quanto fatto fino ad oggi. Questi soggetti che non hanno nulla a che vedere col mondo dello sport vanno puniti. Ci sono norme chiare e questa gente deve pagare. Oltre ai danni fisici che si arrecano tra di loro, arrecano un danno morale e di immagine a tutta la società”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Scontri ultras Roma e Napoli, emergono nuovi retroscena

Il Napoli batte la Sampdoria, il commento di Auriemma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bimba va a scuola su un mezzo dei vigili per torrente in piena