Filippo Bisciglia: “Pamela Camassa non è incinta, non aspettiamo un figlio”

Prima gravidanza per Pamela Camassa? Anche no. Dopo le indiscrezioni e le notizie pubblicate dal settimanale “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti, Filippo Bisciglia usa il suo profilo Instagram per smentire la notizia: “Mi avevano contattato Gabriele Parpiglia e Diego Odello per gli auguri”, riferisce Parpiglia, “ma non è assolutamente vero”.

Le parole di Filippo Bisciglia

Quella che sembrava come una bomba-gossip si è sgonfiata con una serie di stories su Instagram. Filippo Bisciglia, che comincerà la nuova edizione di “Temptation Island” martedì 7 luglio 2020, ha smentito tutto.

Mentre stavo pitturando il mio balcone mi sono cominciati ad arrivare tantissimi messaggi. I primi tra Gabriele Parpiglia e Diego Odello. Auguri, complimenti e stai diventando papà. Ragazzi, non è assolutamente vero. Non so perché abbiano scritto una cosa del genere, comunque smentisco questa cosa e vi mando un bacio grande grande a tutti.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa stanno insieme da 12 anni e non hanno mai avuto scossoni particolari né tantomeno sono stati ricoperti dalla gioia di un lieto evento. La notizia di una presunta gravidanza forse è stata alimentata da una precedente intervista di lei, che aveva spiegato di sentirsi pronta per diventare mamma.

La nuova edizione di Temptation Island

Come anticipato dai listini di Publitalia, la nuova edizione inedita di Temptation Island partirà martedì 7 luglio su Canale 5. Tra le anticipazioni relative alle possibili coppie in gioco ci sarebbe la più recente che si è costituita a “Uomini e Donne”. Parliamo di Sammy Hassan e Giovanna Abate che nella loro prima intervista insieme hanno anticipato la possibilità di “una sorpresa”. La nuova edizione di “Temptation Island” è molto attesa perché sarà la prima post-Covid19.