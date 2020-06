Filippo Magnini e Giorgia Palmas aspettano una bambina, lui: “La mia principessina”

Filippo Magnini e Giorgia Palmas diventeranno presto genitori, questo è l’annuncio che la coppia ha dato ai propri fan durante la quarantena. Prima il campione di nuoto e poi la showgirl hanno pubblicato una bellissima foto nella quale l’ex velina sfoggia il suo bel pancione con accanto il suo compagno e la sua primogenita, avuta da una precedente relazione. A distanza di qualche settimana è di nuovo l’atleta a comunicare sul proprio profilo Instagram un’altra emozionante notizia: si tratterà di una femminuccia.

L’annuncio di Filippo Magnini

Ebbene sì, Filippo Magnini e Giorgia Palmas diventeranno genitori di una bambina, come scrive il 38enne su Instagram, pubblicando la foto dell’ecografia, accanto alla quale si legge: “Non vedo l’ora di conoscerti mia prinicipessina. Già ti amo“. Non ci sono dubbi a riguardo e all’annuncio i fan sono letteralmente impazziti, scrivendo commenti di congratulazioni, e messaggi di auguri alla coppia che si prepara a vivere un’emozione così grande come quella di avere un figlio, desiderio che va a coronare il loro sogno d’amore, ma soprattutto quello dell’atleta che non ha mai negato di voler costruire una famiglia con la showgirl.

La gioia di Giorgia Palmas

Intanto Giorgia Palmas non si ferma e, anzi, continua a lavorare senza sosta, infatti è tornata alla conduzione del programma calcistico della MilanTv, come mostrano le foto scattate in studio in cui sfoggia orgogliosa le sue rotondità dovute alla gravidanza. Sembrava che fosse Magnini il più emozionato della coppia, diventando papà per la prima volta, ma a leggere le parole con le quali la Palmas ha annunciato di essere in dolce attesa, si percepisce tutta la sua felicità per questa nuova vita in arrivo:

E poi arriva un giorno che ti svegli, guardi il tuo compagno accanto e hai la sensazione che siete da sempre predestinati a stare insieme. Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova. Ora è tutto bellissimo. È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore. Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore colmo di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti. Siamo al settimo cielo. Io vi amo da morire, tanto tanto, non esiste al mondo felicità più grande.