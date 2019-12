Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano, l’annuncio a Natale: “Abbiamo vissuto una favola”

È stato un Natale speciale per Filippo Magnini e Giorgia Palmas che hanno annunciato che si sposeranno. Il Campione di nuoto e la showgirl, infatti, coroneranno il loro amore sull’altare e per dirlo ai propri fan e al mondo intero hanno scelto un giorno speciale, ovvero Natale. Sui rispettivi social, infatti, hanno postato una foto che li vede abbracciati davanti all’albero di Natale con l’annuncio del matrimonio.

Giorgia Palmas ha detto sì

Giorgia Palmas, infatti, ha descritto la propria emozione dopo la richiesta fatta da Magnini, parlando di questa richiesta speciale e di un Natale che rimarrà per sempre scolpito nella sua memoria: “25.12.2019 ~ Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola – si legge nello status -. Ti Amo da morire @filomagno82 sono la persona più felice del mondo”.

La proposta di matrimonio di FIlippo Magnini

Filippo Magnini, il pluripremiato nuotatore italiano, ha deciso che era il momento di coronare una storia che va avanti da oltre un anno e mezzo, ma che evidentemente è pronta per il grande passo: “She said… YES ❤️💍 @giopalmas82” ha scritto Magnini, ovvero un semplice ma esplicito “Ha detto sì”. I due si sono fidanzati ufficialmente nel marzo del 2018, come ha spiegato Magnini, che usciva dalla relazione con Federica Pellegrini, e che aveva già chiarito quali erano le sue intenzioni.

La storia d’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini

“Prima ho fatto un po’ di sondaggi tramite amici comuni, ho chiesto informazioni su di lei; non l’avevo mai vista prima di persona quindi ho chiesto un incontro tramite amici, siamo rimasti da soli e ci siamo fidanzati” ha spiegato il nuotatore in un’intervista a Storie Italiane di Eleonora Daniele, annunciando già che l’avrebbe spostata sicuramente: “E proprio in questa occasione aveva già accennato al matrimonio: “Il matrimonio?, quando lo faremo non lo so, ma sicuramente Giorgia me la sposo. Per me le nozze sono importanti ed ho trovato una persona giusta come appunto è Giorgia: sicuramente la sposerò