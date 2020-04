Filippo Nardi non è il fidanzato di Barbara D’Urso: “Mai un bacio, sarebbe una compagna difficile”

Filippo Nardi nega le indiscrezioni a proposito del flirt vissuto con Barbara D’Urso. L’ex concorrente del Grande Fratello, indicato da più parti come possibile ex compagno della conduttrice Mediaset, fa sapere che con il volto di Canale5 non ci sarebbe mai stato un legame romantico. Intervistato durante Non Succederà Più, Nardi spiega le dichiarazioni che qualche tempo fa sembravano volere alludere a una vicinanza alla D’Urso:

Non c’è mai stato nemmeno un bacio. Noi stavamo parlando di come vorremmo un rapporto, il prossimo però e non il nostro insieme. Io ho detto che vorrei convivere con la persona con cui sto insieme, avere una quotidianità perché non mi è mai successo. Lei, invece, ha detto che non ci pensa neanche e ci siamo messi a scherzare.

Una compagna come Barbara D’Urso

Nardi si dice convinto che non sarebbe semplice avere una storia d’amore con una donna dal carattere forte, da anni abituata all’indipendenza, come la conduttrice: “Come compagna io la trovo non facilissima, ammirarla e stimarla per altri motivi sì. Non la sto corteggiando, non ci siamo corteggiati. Siamo usciti qualche volta insieme, ci siamo fatti delle grandi risate. Se trova domani l’uomo della sua vita io sono felice per lei, non sono invidioso”.

Barbara D’Urso single (e sola) a Pasqua

Hanno fatto il giro della rete le immagini di Barbara D’Urso commossa in chiusura dell’ultima puntata di Pomeriggio5 andata in onda. La conduttrice, salutando il pubblico “col cuore”, sua formula di comunicazione distintiva, si è sciolta in lacrime raccontando che lei stessa avrebbe trascorso la Pasqua da sola, lontana dai suoi affetti. Sarebbe rimasta a Milano, dove lavora, senza poter raggiungere i familiari a Napoli come in genere accade. E di fronte a quella solitudine ha fatto fatica a trattenere la commozione.