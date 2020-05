Finisce in rete un video intimo di Mario Serpa, è bufera sull’ex corteggiatore di Uomini e Donne

L’hashtag #MarioSerpaIsOverParty è entrato in tendenza su Twitter a causa di un filmato caricato da Mario Serpa su Instagram qualche ora fa. Il video dal contenuto esplicito mostra un uomo, presumibilmente proprio colui che fu la scelta di Claudio Sona, infilare una mano nei pantaloncini fino alla zona dei genitali. Si tratta di un’inquadratura fissa che mostra solo lo stomaco e la parte bassa dell’addome del misterioso protagonista del filmato, un uomo che dovrebbe essere proprio Mario a giudicare dal tatuaggio che compare sulla parte interna del polso sinistro.

Le critiche al video di Mario Serpa

Il filmato caricato sul profilo Instagram di Mario Serpa è stato giudicato eccessivamente esplicito da una parte di utenti. È quindi montata la polemica in rete, alimentata dalla delusione manifestata da quanti hanno accusato l’ex protagonista del trono gay di Uomini e Donne di avere modificato il proprio stile di comunicazione. In termini strettamente numerici, il video è stato un successo: ha conquistato oltre 200 mila visualizzazioni e quasi 2000 commenti in poche ore. Ma c’è chi sostiene che Serpa, a causa di tale contenuto, abbia perso migliaia di follower.

Chi è Mario Serpa

Ex corteggiatore romano di Uomini e Donne, Mario Serpa è stato l’indiscusso protagonista del primo trono gay della storia del dating show. Fu la scelta del tronista Claudio Serpa, ex compagno con il quale Mario ha vissuto una lunga storia d’amore. Dopo avere conquistato migliaia di fan, fedelissimi alla coppia, i due decisero di dirsi addio. A contribuire a quel primo allontanamento furono le dichiarazioni di Juan Fran Sierra, modello spagnolo che raccontò di avere vissuto una storia clandestina con Sona parallela al trono del veronese. A distanza di qualche mese da quella prima crisi, Claudio e Mario tornarono insieme. Si lasciarono, questa volta definitivamente, a distanza di poco tempo. Sona non ha mai ammesso di essere stato fidanzato con un altro uomo ai tempi del suo trono. Mario, invece, dopo avere accusato una parte della redazione di Uomini e Donne di avere difeso Sona, ha preferito non entrare ulteriormente nel merito della questione.