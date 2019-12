Fiorella Mannoia e il fidanzato Carlo Di Francesco di nuovo insieme su Instagram

Sono fidanzati da 12 anni, ma non amano mettersi troppo in mostra insieme. Fiorella Mannoia, 65, e il suo compagno Carlo Di Francesco, 39, si amano più di prima e sono inseparabili. Lo testimonia l’ultima foto, una delle rare, che la cantante ha postato su Instagram questa mattina. Insieme sul treno, i due innamorati sono in viaggio di ritorno da Zurigo, dove la Mannoia si è esibita mercoledì sera. “Posso fare una diretta?”, commenta lei scherzando sotto al post. Ieri sera i due erano apparsi insieme in una Instagram Story di Carlo dove, insieme alla band, la coppia si concede una bevuta in relax.

La foto che ha battezzato la coppia sui social risale al 2018: un selfie insieme nella Grande Mela in occasione del primo concerto newyorkese della cantante, sul palco della Town Hall di Broadway. Mentre nell’estate del 2017 i paparazzi erano riusciti a pizzicarli durante una vacanza d’amore a Formentera.

Chi è Carlo Di Francesco

Amante e produttore musicale di Fiorella, Carlo Di Francesco è noto alla tv per la sua partecipazione ad Amici, come insegnante della scuola. Nato ad Avezzano nel 1980, è 26 anni più giovane della cantante, ma il loro rapporto non sembra risentire della differenza di età, probabilmente anche in virtù della passione per la musica che li lega. “Siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai“, aveva raccontato Fiorella in un’intervista al Corriere nel 2017. Così i due ingannano anche il passare del tempo: “Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”. Compagni di vita e di viaggi, ma nonostante il legame sereno e duraturo i due non sembrano interessati a sposarsi. In più occasioni la Mannoia aveva spiegato che il matrimonio e i figli non sono per lei una priorità.