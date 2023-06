Fiorentina, Commisso: “Si deve ripartire, ho parlato con Italiano”

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha commentato ciò che è accaduto in Conference League e la situazione con Vincenzo Italiano.

Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, è intervenuto ai canali ufficiali del club ed ha rilasciato qualche dichiarazione sulla sconfitta contro il West Ham, ma anche sulla situazione legata a Vicenzo Italiano.

“Siamo orgogliosi dei ragazzi, è stata una bellissima stagione anche se siamo stati sconfitti in finale. Abbiamo giocato bene anche oggi. Non mi immaginavo potesse finire così. Andiamo avanti, ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto.”

Sull’episodio che ha coinvolto i tifosi del West Ham:

“Ciò che hanno fatto a Biraghi è inaccettabile. Ho parlato col presidente della Premier League, non va bene quello che è successo.”

Infine, su Vincenzo Italiano:

“Ho parlato con il mister, mi sono congratulato per la stagione ma siamo tutti giù di morale. Dobbiamo comunque andare avanti e ripartire per fare meglio la prossima stagione. Abbiamo perso 2-1 in entrambe le gare, meritavamo di più ma questo è il calcio. Mi dispiace per i tifosi, loro meritano di più.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Carnevale su Samardžić: “Ipotesi Napoli? Ha tante offerte, sceglierà lui”

Agente Kvara: “Vogliamo andare avanti con il Napoli, pronti a parlare di rinnovo migliorativo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 08 Giugno 2023 a cura di Artemis