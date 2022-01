UFFICIALE – Fiorentina, i convocati per la trasferta di Napoli: c’è Piatek

Fiorentina i convocati per la trasferta di Coppa Italia, domani a Napoli

La Fiorentina ha diramato l’elenco dei convocati per la trasferta di Coppa Italia, domani a Napoli. Out Martinez Quarta oltre alle assenze già pregresse di Sottil e Benassi, presente per la prima volta l’ultimo arrivato Piatek.

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano

Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Torreira

Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Ikone, Kokorin, Piatek, Saponara, Vlahovic

