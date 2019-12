Flavia Pennetta sulla figlia Farah: “Il regalo più bello che potessi desiderare”

Il Natale 2019 di Fabio Fognini e Flavia Pennetta è davvero speciale. In queste ore, infatti, la famiglia si è allargata. La campionessa di tennis ha dato alla luce la seconda figlia. Dopo Federico, nato a maggio del 2017, è venuta alla luce Farah. Flavia Pennetta ha condiviso la sua gioia con i fan, pubblicando sui social una tenera foto che ritrae la piccola.

Le parole di Flavia Pennetta

Flavia Pennetta ha festeggiato la nascita della piccola Farah, pubblicando sul suo profilo Instagram, la foto dei piedini della bambina. Quindi ha espresso la sua gioia per questa seconda maternità: “Il regalo più bello che potessi desiderare per questo Natale. Buon Natale a tutti voi da noi”. Lo scatto è stato accolto da una pioggia di like e commenti di auguri.

Fabio Fognini al settimo cielo

Anche Fabio Fognini ha celebrato la nascita della secondogenita con una foto pubblicata sui social. Il tennista ha condiviso con i fan uno scatto che lo ritrae mentre culla Farah, che ha già soprannominato Mimmi. Quindi ha spiegato di essere stanco ma felicissimo: “È una stanchezza che non ha prezzo. Auguro a tutti di provare emozioni indescrivibili come quella di oggi! Grazie a tutti per gli auguri”.

Rispettata la tradizione, il nome inizia per F

Come precisato, il nome prescelto per la bambina è Farah. In un’intervista rilasciata al programma di Canale5 ‘Verissimo’, Fabio Fognini aveva anticipato che il nome sarebbe iniziato per F. Il tennista, infatti, ha fatto sapere che è una tradizione scegliere quella lettera come iniziale dei nomi dei membri della famiglia: “Aspettiamo una femminuccia. Non abbiamo ancora deciso il nome ma sicuramente inizierà con la F, come tutti noi in famiglia. È un obbligo, altrimenti mio papà si arrabbia. Speriamo che vada tutto bene, questa è la cosa più importante”.