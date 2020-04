Flavio Briatore smentisce ‘l’ennesima fidanzata’: “Il settimanale Chi si occupi di cose serie”

Flavio Briatore è uno degli uomini più chiacchierati di sempre, non solo per la sua professione, ma anche per le continue frequentazioni che negli anni gli sono state attribuite, soprattutto dopo la separazione con Elisabetta Gregoraci. Ma l’imprenditore sembra essere stufo delle continue illazioni sul suo conto che riempiono le cronache rosa e in un post su Instagram mostra tutto il suo disappunto per l’ultimo flirt che gli è stato attribuito, indignandosi con le testate che hanno pubblicato notizie false.

Flavio Briatore smentisce il flirt e accusa la stampa

Solo qualche settimana fa, infatti, era stata individuata come sua fidanzata dal settimanale Chi una certa Dana, con cui il manager era stato visto nella hall del prestigioso Hotel Principe di Savoia a Milano non troppo tempo fa, stando a quanto dichiarato sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Briatore, noto per la sua schiettezza, non ha esitato a smentire la notizia con un certo astio nei confronti della stampa che in questo periodo delicato fa circolare notizie non vere, e sul suo profilo Instagram scrive: “Oggi scopro che la stampa mi attribuisce un’ennesima fidanzata. Smentisco categoricamente. Vorrei dire alla rivista gossip che l’ha fatto, che in questi momenti cosi tragici per il nostro Paese, dovrebbe occuparsi di argomenti ben piu’ seri e non pubblicare notizie false, di presunti miei legami solo per vendere qualche copia in più.” Rafforzando il concetto con tanto di hashtag che sottolineino la natura di queste notizie: “fake news e giornalismo spazzatura”.

Le voci sul ritorno con Elisabetta Gregoraci

Non erano poche le voci che, invece, avevano immaginato un ritorno di fiamma tra i due ex, ovvero Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, dopo le vacanze trascorse insieme quest’estate con il piccolo Nathan Falco. D’altronde era stata proprio la showgirl a negare un possibile passo indietro nei confronti del suo ex marito, che aveva più volte dichiarato che avrebbe voluto riprenderla in sposa. Il tempo ha dovuto smentire chi sperava in un ricongiungimento, infatti, ognuno dei due continua a vivere le propria vita lontano dall’altro, sebbene sembra che in questo momento i due abbiano deciso di stare vicino al figlio trascorrendo il loro isolamento a Monte Carlo.