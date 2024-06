Corriere della Sera – Folorunsho, ora che ha preso il ritmo è difficile da fermare

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul giocatore del Napoli, in prestito al Verona, Michael Folorunsho. Il giocatore è stato convocato per gli Europei dal ct Spalletti: “ora che ha preso il ritmo non è facile da fermare.

Perché 190 cm per 92 kg lanciati in velocità sono utili: «Folorunsho ti dà soluzioni differenti come fisicità, poi ha il tiro da fuori ed è bravo sui colpi di testa. È un incursore, abituato ad avere l’avversario sul groppone ed è lì che regge botta». Il fisico non è l’unica differenza di Folo, partito da Torrenova, cresciuto nei campetti romani di periferia e arrivato a 13 anni alla Lazio, fino alla Primavera di Simone Inzaghi, con la fama (ora perduta) di ragazzo non sempre facile da gestire. Il gol al volo alla Juve del 17 febbraio è stato lo spartiacque della stagione di Folorunsho e del Verona ed è arrivato di sinistro, non il suo piede forte”.

