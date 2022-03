Forgione: “Inutile nasconderlo, il Napoli non ha la mentalità della grande squadra”

Angelo Forgione sulla sconfitta del Napoli

In diretta ai microfoni di Tele Club Italia è intervenuto Angelo Forgione, che ha analizzato la sconfitta subita dal Napoli ad opera del Milan. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli deve decidere che destino vuole scrivere, col Milan ha dimostrato di non poter spaccare il mondo come avrebbe voluto Spalletti. Al di là di tutto non è finito nulla, mancano ancora dieci partite. De Laurentiis non parla, e questo non dà quella scossa giusta ai calciatori. Inutile nasconderlo, il Napoli non ha la mentalità della grande squadra come quella delle squadre del nord. Gli azzurri non hanno prodotto nulla, non bisogna girarci intorno. Negli scontri diretti il Napoli preferisce non perdere anziché imporre il suo gioco, e la colpa è dell’allenatore. Si sta fallendo un’occasione d’oro, se non si cambia atteggiamento non si va da nessuna parte. Si deve tornare a giocare e a segnare. I calciatori non riescono a sostenere la pressione e l’ambiente Napoli”.

